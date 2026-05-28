ЦБ объявил официальный курс валют на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,70 копейки - до 10,4487 рубля, доллара - вырос на 47,03 копейки, до 71,3715 рубля,... | 28.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,70 копейки - до 10,4487 рубля, доллара - вырос на 47,03 копейки, до 71,3715 рубля, евро - на 96,68 копейки, до 83,6892 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

