"Были изъяты". СМИ рассказали, что учинила Латвия на границе с Россией
LSM: латвийские военные начали устанавливать "зубы дракона" на границе с РФ
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Латвии начали установку "зубов дракона" на изъятых у частных владельцев земельных участках вдоль границы с Россией, передает портал LSM.
"В этом месяце Национальные вооруженные силы (НВС) приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых зубов дракона — на отчужденных территориях вдоль латвийско-российской границы. Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны", — сообщается в публикации.
Препятствия монтируются в три ряда на полосе шириной около десяти метров, с минимальными промежутками между ними. Каждый такой барьер весит около полутора тонн.
В ноябре прошлого года портал LSM сообщил, что Латвия планирует усилить границы с Россией и Белоруссией к 2028 году в рамках разработки Балтийской линии обороны.
В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "мерой для сдерживания российской агрессии". Кремль неоднократно высказывал озабоченность по поводу наращивания военных сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что, хотя Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО, он должен вестись на равноправной основе, а Западу следует прекратить милитаризацию континента.
Также в российском МИД отмечалось, что "недружественные государства делают всё возможное для усложнения нормального взаимодействия". Было подчеркнуто, что "балтийские страны особенно активно действуют в этом направлении: из-за открыто враждебной позиции Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все связи с Россией как на государственном, так и на межведомственном, региональном и отраслевом уровнях".