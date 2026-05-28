Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года

Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года, в этом году оно составит 65 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе | 28.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года, в этом году оно составит 65 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева. "Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней", - сказала Богданова-Шемраева. По словам эксперта, в прошлые годы летний рабочий график был мягче. Так, летом 2025 года граждане отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 2024 году - 28 дней при 64 рабочих днях. Богданова-Шемраева уточнила, что наиболее интенсивным месяцем в 2026 году станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и только восемь выходных. В июне и августе россиян ждет по 21 рабочему дню, при этом выходных дней будет девять и десять соответственно.

