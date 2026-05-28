Ливан рискует упустить сезон бананов из-за ударов Израиля

Ливан из-за ударов Израиля рискует упустить в этом году сезон бананов, который приносил фермерам юга страны около 100 миллионов долларов ежегодно, заявил РИА... | 28.05.2026, ПРАЙМ

БЕЙРУТ, 28 мая - ПРАЙМ. Ливан из-за ударов Израиля рискует упустить в этом году сезон бананов, который приносил фермерам юга страны около 100 миллионов долларов ежегодно, заявил РИА Новости глава объединения фермеров юга Ливана Мухаммед Хусейни. "До войны производство бананов на юге Ливана достигало 180 тысяч тонн в год, а доходы от сезона оценивались примерно в 100 миллионов долларов. Однако из-за повторяющихся израильских ударов и невозможности фермеров добраться до своих земель доходы упали до минимального уровня", - сказал Хусейни. По его словам, сельское хозяйство юга Ливана оказалось одним из наиболее пострадавших секторов на фоне продолжающихся израильских ударов. Сильнее всего, отметил собеседник агентства, пострадали цитрусовые, банановые и оливковые плантации. Хусейни добавил, что помимо банановых плантаций на юге страны повреждены около 12 тысяч гектаров фруктовых садов и около 6,6 тысячи гектаров оливковых рощ. Собеседник агентства подчеркнул, что даже там, где плантации не были полностью уничтожены, фермеры сталкиваются с рисками из-за обстрелов, ограниченного доступа к полям и невозможности вовремя проводить сбор, полив и уход за деревьями. Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления. Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.

