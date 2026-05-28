У МИД нет данных о скупке россиянами недвижимости в Белоруссии - 28.05.2026, ПРАЙМ
У МИД нет данных о скупке россиянами недвижимости в Белоруссии
2026-05-28T03:18+0300
2026-05-28T04:02+0300
03:18 28.05.2026 (обновлено: 04:02 28.05.2026)
 
У МИД нет данных о скупке россиянами недвижимости в Белоруссии

Дипломат Полищук: у МИД нет данных о массовой скупке россиянами недвижимости в Белоруссии

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. У российской стороны нет данных о том, что россияне массово скупают недвижимость в Белоруссии, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Этот вопрос не находится в повестке наших дискуссий. Собственно, пока достоверной статистики на этот счет нет", - рассказал он.
По словам дипломата, если российские граждане покупают недвижимость в Белоруссии, эту тенденцию "стоит рассматривать в качестве естественной на фоне системного развития интеграционных процессов".
"Нельзя исключать, что недвижимость покупается и в инвестиционных целях, в том числе в контексте туризма", - предположил он.
Полищук привел данные, согласно которым по итогам 2025 года туристический поток из России в Белоруссию демонстрирует уверенный рост – на 30% к значениям 2024 года - и составил 906 тысяч поездок.
"С учетом динамичного развития транспортного сообщения внутри Союзного государства, этот тренд будет только нарастать", - добавил он.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
