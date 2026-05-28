У МИД нет данных о скупке россиянами недвижимости в Белоруссии

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. У российской стороны нет данных о том, что россияне массово скупают недвижимость в Белоруссии, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. "Этот вопрос не находится в повестке наших дискуссий. Собственно, пока достоверной статистики на этот счет нет", - рассказал он. По словам дипломата, если российские граждане покупают недвижимость в Белоруссии, эту тенденцию "стоит рассматривать в качестве естественной на фоне системного развития интеграционных процессов". "Нельзя исключать, что недвижимость покупается и в инвестиционных целях, в том числе в контексте туризма", - предположил он. Полищук привел данные, согласно которым по итогам 2025 года туристический поток из России в Белоруссию демонстрирует уверенный рост – на 30% к значениям 2024 года - и составил 906 тысяч поездок. "С учетом динамичного развития транспортного сообщения внутри Союзного государства, этот тренд будет только нарастать", - добавил он.

