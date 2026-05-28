В Минпромторге оценили роль беспилотных технологий в экономике

2026-05-28T03:17+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Беспилотные технологии сегодня становятся уже полноценным инструментом экономики России - от госуправления до сельского хозяйства, такое мнение в интервью РИА Новости выразил замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026. "В целом можно уже уверенно говорить о том, что беспилотные системы становятся полноценным инструментом экономики - от государственного управления и промышленности до сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры. Фактически сегодня в России формируется полноценная экосистема беспилотных технологий", - сказал он. Шпак отметил, что в России активно формируется инфраструктура отрасли беспилотных технологий. Так, в стране создано 29 научно-производственных центров испытаний и компетенций, где ведутся разработка, тестирование и подготовка специалистов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

