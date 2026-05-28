В Минпромторге рассказали о новых профессиях в сфере беспилотных технологий
2026-05-28T06:16+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Беспилотные технологии в России уже формируют целый ряд новых профессий, среди них инженеры автономных платформ, разработчики систем технического зрения и искусственного интеллекта и другие, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026.
"Здесь уже формируется целый спектр новых профессий. Это не только операторы, но и инженеры автономных платформ, разработчики систем технического зрения и искусственного интеллекта, архитекторы беспилотной инфраструктуры, специалисты по обработке больших данных и цифровым двойникам", - сказал Шпак.
По словам замглавы Минпромторга, отдельным направлением в области беспилотных технологий становится и обеспечение кибербезопасности таких систем. По мере роста автономности именно устойчивость программного обеспечения и защищенность систем будут определять надежность БАС.
