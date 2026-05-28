https://1prime.ru/20260528/minpromtorg-870275111.html

В Минпромторге рассказали о новых профессиях в сфере беспилотных технологий

В Минпромторге рассказали о новых профессиях в сфере беспилотных технологий - 28.05.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о новых профессиях в сфере беспилотных технологий

Беспилотные технологии в России уже формируют целый ряд новых профессий, среди них инженеры автономных платформ, разработчики систем технического зрения и... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T06:16+0300

2026-05-28T06:16+0300

2026-05-28T06:16+0300

технологии

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870275111.jpg?1779938183

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Беспилотные технологии в России уже формируют целый ряд новых профессий, среди них инженеры автономных платформ, разработчики систем технического зрения и искусственного интеллекта и другие, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026. "Здесь уже формируется целый спектр новых профессий. Это не только операторы, но и инженеры автономных платформ, разработчики систем технического зрения и искусственного интеллекта, архитекторы беспилотной инфраструктуры, специалисты по обработке больших данных и цифровым двойникам", - сказал Шпак. По словам замглавы Минпромторга, отдельным направлением в области беспилотных технологий становится и обеспечение кибербезопасности таких систем. По мере роста автономности именно устойчивость программного обеспечения и защищенность систем будут определять надежность БАС. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, минпромторг