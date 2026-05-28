В Минпромторге рассказали о незаменимости беспилотных технологий

Беспилотные технологии уже стали фактически незаменимы в таких сферах, как агросектор, геодезия, мониторинг инфраструктуры и природных ресурсов

2026-05-28T07:47+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Беспилотные технологии уже стали фактически незаменимы в таких сферах, как агросектор, геодезия, мониторинг инфраструктуры и природных ресурсов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026. "Дроны уже позволяют выполнять многие задачи быстрее, дешевле и безопаснее человека. При этом в таких сферах, как агросектор, геодезия, мониторинг инфраструктуры и природных ресурсов они стали фактически незаменимы. Скорость получения данных и точность работы БАС здесь существенно превосходят традиционные методы", - сказал Шпак. Он добавил, что в России также быстро развивается и сегмент наземных беспилотных платформ. Они активно внедряются в городской, складской и магистральной логистике. Кроме того, роботизированные системы используются и на производстве в сборочных и транспортных операциях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

