Минздрав предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней - 28.05.2026, ПРАЙМ
Минздрав предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней
Минздрав предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней
01:01 28.05.2026
 
Минздрав предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минздрав РФ предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
После открытия больничного врач организует врачебную комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или направления его на стационарное лечение. По истечении срока трехдневный больничный может быть продлен по их решению либо закрыт.
Уточняется, что данное правило не распространяется на случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, получении гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, карантине, а также всех случаев оказания медицинской помощи в условиях стационара.
В феврале Минздрав РФ предлагал оформлять больничный на пять дней, если у человека за полгода было четыре и более листков нетрудоспособности. По результатам рассмотрения комиссией он также мог быть продлен или закрыт.
 
