Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/mironov-870273426.html
В ГД предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов
В ГД предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов - 28.05.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:21+0300
2026-05-28T04:50+0300
бизнес
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870273426.jpg?1779933015
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям троллейбусов, трамваев, автобусов городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов. Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона подготовлен во исполнение поручения президента Российской Федерации Пр-21, пункт 6 (в), предусматривающего представление предложений по повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие законопроекта "Справедливой России" устранит искусственное ограничение для предоставления пенсионных льгот и сделает более привлекательной работу водителя пригородных маршрутов. Он напомнил, что по закону "О страховых пенсиях" досрочную страховую пенсию по старости могут получить водители автобусов, троллейбусов, трамваев, занятые на "регулярных городских пассажирских маршрутах". "Водители межмуниципальных и пригородных направлений такой льготы не имеют. По нашему мнению, это в корне неправильно! Водители пригородных маршрутов работают в не менее сложных условиях, а в зимние месяцы им бывает еще тяжелее", - добавил парламентарий. По словам Миронова, вместе с этим предлагается снизить минимальную продолжительность специального стажа работы водителем общественного транспорта на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии. "Мужчины на пенсию должны уходить с 55 лет, женщины - с 50 лет, если они проработали водителями автобусов, троллейбусов, трамваев не менее 17 лет и 12 лет и имеют страховой стаж не менее 25 лет и 20 лет", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
04:21 28.05.2026 (обновлено: 04:50 28.05.2026)
 
В ГД предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов

Миронов предложил дать единые пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям троллейбусов, трамваев, автобусов городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов.
Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона подготовлен во исполнение поручения президента Российской Федерации Пр-21, пункт 6 (в), предусматривающего представление предложений по повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие законопроекта "Справедливой России" устранит искусственное ограничение для предоставления пенсионных льгот и сделает более привлекательной работу водителя пригородных маршрутов.
Он напомнил, что по закону "О страховых пенсиях" досрочную страховую пенсию по старости могут получить водители автобусов, троллейбусов, трамваев, занятые на "регулярных городских пассажирских маршрутах".
"Водители межмуниципальных и пригородных направлений такой льготы не имеют. По нашему мнению, это в корне неправильно! Водители пригородных маршрутов работают в не менее сложных условиях, а в зимние месяцы им бывает еще тяжелее", - добавил парламентарий.
По словам Миронова, вместе с этим предлагается снизить минимальную продолжительность специального стажа работы водителем общественного транспорта на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии.
"Мужчины на пенсию должны уходить с 55 лет, женщины - с 50 лет, если они проработали водителями автобусов, троллейбусов, трамваев не менее 17 лет и 12 лет и имеют страховой стаж не менее 25 лет и 20 лет", - заключил он.
 
БизнесРОССИЯСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала