Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой

2026-05-28T22:28+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Московская биржа планирует летом провести первые тестовые торги криптовалютой с профессиональными участниками рынка в закрытом режиме, рассказал старший управляющий директор по стратегическому развитию Мосбиржи Артем Железнов. "Мы думаем, судя по заявлениям публичным, регуляторная рамка будет готова во второй половине этого года и, видимо, полностью правовое поле и возможность торговать появится ближе к концу 2026 года. Мы ждем окончательного дизайна этого регулирования, примерно понимаем место биржи, традиционной инфраструктуры и новых участников этого рынка в контексте российской финансовой инфраструктуры", - сказал он, выступая на дне акционера торговой площадки. "Поэтому мы начнем первые тесты с профессиональными участниками этого рынка в очень закрытом режиме, видимо, летом. И после того, как эти тесты, я надеюсь, будут успешными, и как раз к моменту окончания формирования всех регуляторных нормативно-правовых актов, мы будем готовы к тому, чтобы дать доступ наших финальных инвесторов к этим активам", - продолжил он. Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, говорил на прошлой неделе председатель правления биржи Виктор Жидков. По его словам, брокерские компании очень активно помогают в этом процессе и участвуют своей экспертизой. Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

