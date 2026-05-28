Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/mosbirzha-870298722.html
Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой
Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой - 28.05.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой
Московская биржа планирует летом провести первые тестовые торги криптовалютой с профессиональными участниками рынка в закрытом режиме, рассказал старший... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:28+0300
2026-05-28T22:28+0300
рынок
россия
финансы
мосбиржа
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Московская биржа планирует летом провести первые тестовые торги криптовалютой с профессиональными участниками рынка в закрытом режиме, рассказал старший управляющий директор по стратегическому развитию Мосбиржи Артем Железнов. "Мы думаем, судя по заявлениям публичным, регуляторная рамка будет готова во второй половине этого года и, видимо, полностью правовое поле и возможность торговать появится ближе к концу 2026 года. Мы ждем окончательного дизайна этого регулирования, примерно понимаем место биржи, традиционной инфраструктуры и новых участников этого рынка в контексте российской финансовой инфраструктуры", - сказал он, выступая на дне акционера торговой площадки. "Поэтому мы начнем первые тесты с профессиональными участниками этого рынка в очень закрытом режиме, видимо, летом. И после того, как эти тесты, я надеюсь, будут успешными, и как раз к моменту окончания формирования всех регуляторных нормативно-правовых актов, мы будем готовы к тому, чтобы дать доступ наших финальных инвесторов к этим активам", - продолжил он. Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, говорил на прошлой неделе председатель правления биржи Виктор Жидков. По его словам, брокерские компании очень активно помогают в этом процессе и участвуют своей экспертизой. Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
https://1prime.ru/20260521/mosbirzha-870098336.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cddc37e76e468307dc604588a5c841ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, финансы, мосбиржа, госдума
Рынок, РОССИЯ, Финансы, Мосбиржа, Госдума
22:28 28.05.2026
 
Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой

Мосбиржа планирует летом первые тестовые торги криптовалютой в закрытом режиме

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Московская биржа планирует летом провести первые тестовые торги криптовалютой с профессиональными участниками рынка в закрытом режиме, рассказал старший управляющий директор по стратегическому развитию Мосбиржи Артем Железнов.
"Мы думаем, судя по заявлениям публичным, регуляторная рамка будет готова во второй половине этого года и, видимо, полностью правовое поле и возможность торговать появится ближе к концу 2026 года. Мы ждем окончательного дизайна этого регулирования, примерно понимаем место биржи, традиционной инфраструктуры и новых участников этого рынка в контексте российской финансовой инфраструктуры", - сказал он, выступая на дне акционера торговой площадки.
"Поэтому мы начнем первые тесты с профессиональными участниками этого рынка в очень закрытом режиме, видимо, летом. И после того, как эти тесты, я надеюсь, будут успешными, и как раз к моменту окончания формирования всех регуляторных нормативно-правовых актов, мы будем готовы к тому, чтобы дать доступ наших финальных инвесторов к этим активам", - продолжил он.
Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, говорил на прошлой неделе председатель правления биржи Виктор Жидков. По его словам, брокерские компании очень активно помогают в этом процессе и участвуют своей экспертизой.
Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой
21 мая, 12:14
 
РынокРОССИЯФинансыМосбиржаГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала