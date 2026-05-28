В Москве пройдет церемония вручения премии ИРИ

2026-05-28T00:25+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Церемония вручения V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") состоится 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИРИ. "Церемония награждения победителей V Премии ИРИ состоится 28 мая 2026 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Главная индустриальная награда России для создателей социально ориентированного интернет-контента традиционно объединит представителей государственных структур, руководителей ведущих медиакомпаний, артистов, блогеров и журналистов", - говорится в сообщении. Уточняется, что лучших авторов назовут в 15 основных номинациях, охватывающих весь спектр современного цифрового творчества. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что за пять лет на соискание награды было подано около 2700 заявок, победителями и лауреатами стали более 100 разноплановых проектов. "Если в 2020 году российский контент занимал только 20% в топах по просмотрам, то сейчас - 80%, а доля зрителей, регулярно смотрящих отечественные сериалы, выросла в 1,5-2 раза - до 86%. Ради этого мы все вместе и работаем: и ИРИ, и авторы, в том числе молодые, и рынок, и государственные партнеры", - сказал Гореславский, чьи слова приводит пресс-служба. Премию вручат в номинациях: "Игровой сериал до 30 минут", "Игровой сериал более 30 минут", "Non-scripted (нон-скрипт) проект", "Документальный проект", "Видеоролик до трех минут", "Проект в вертикальном формате", "Анимационный контент", "Вирусный контент", "Подкаст", "Музыкальный трек", "Блог", "Канал в мессенджере", "Спецпроект в интернет-СМИ", "Социальная интернет-акция", "Промо-кампания". Также по традиции на торжественной церемонии будут названы победители в специальных номинациях. Прямая трансляция церемонии будет вестись в официальном сообществе Института развития интернета в соцсети "ВКонтакте". Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.

