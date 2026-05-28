https://1prime.ru/20260528/norvegiya-870291436.html

МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией

МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией - 28.05.2026, ПРАЙМ

МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией

Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T16:38+0300

2026-05-28T16:38+0300

2026-05-28T16:38+0300

россия

мировая экономика

европа

германия

москва

владимир путин

герхард шредер

мид

the telegraph

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph."Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая затея", — утверждает он.По его мнению, Европе нужно фокусировать свое внимание на военной поддержке Украины.В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер ЛяйенПрезидент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

https://1prime.ru/20260528/kallas-870291096.html

https://1prime.ru/20260528/finlyandiya-870290956.html

европа

германия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, европа, германия, москва, владимир путин, герхард шредер, мид, the telegraph, евросовет, ангела меркель