Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/norvegiya-870291436.html
МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией
МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией - 28.05.2026, ПРАЙМ
МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией
Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T16:38+0300
2026-05-28T16:38+0300
россия
мировая экономика
европа
германия
москва
владимир путин
герхард шредер
мид
the telegraph
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph."Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая затея", — утверждает он.По его мнению, Европе нужно фокусировать свое внимание на военной поддержке Украины.В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер ЛяйенПрезидент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
https://1prime.ru/20260528/kallas-870291096.html
https://1prime.ru/20260528/finlyandiya-870290956.html
европа
германия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, европа, германия, москва, владимир путин, герхард шредер, мид, the telegraph, евросовет, ангела меркель
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Герхард Шредер, МИД, The Telegraph, Евросовет, Ангела Меркель
16:38 28.05.2026
 
МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией

Барт Эйде: Европа не должна быть посредником в переговорах РФ и Украины

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Kilian Kremer
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph.
"Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая затея", — утверждает он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Каллас опозорилась из-за нового заявления о Киеве
16:36
По его мнению, Европе нужно фокусировать свое внимание на военной поддержке Украины.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Происходящее на российской границе вызвало переполох в Финляндии
16:35
 
РОССИЯМировая экономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯМОСКВАВладимир ПутинГерхард ШредерМИДThe TelegraphЕвросоветАнгела Меркель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала