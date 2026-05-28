МИД Норвегии дерзко высказался о переговорах с Россией
Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T16:38+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph."Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая затея", — утверждает он.По его мнению, Европе нужно фокусировать свое внимание на военной поддержке Украины.В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер ЛяйенПрезидент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Барт Эйде: Европа не должна быть посредником в переговорах РФ и Украины