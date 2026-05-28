Объемы инвестиций в туротрасль в Алтайском крае выросли на 51%
Объемы инвестиций в туротрасль выросли за 2025 год на 51% в Алтайском крае, регион посетили 2,4 миллиона туристов, сообщил губернатор Виктор Томенко.
2026-05-28T06:22+0300
БАРНАУЛ, 28 мая – ПРАЙМ. Объемы инвестиций в туротрасль выросли за 2025 год на 51% в Алтайском крае, регион посетили 2,4 миллиона туристов, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Объемы инвестиций в туристическую отрасль выросли за год на 51%. Турпоток продолжает понемногу расти и уже достиг уровня 2,4 миллиона человек", - сказал Томенко во время ежегодного отчета об итогах деятельности правительства региона перед депутатами краевого законодательного собрания.
Губернатор подчеркнул, что Алтайский край занимает достойное место на туристической карте России.
"Расширяем возможности для отдыха и оздоровления жителей всей нашей страны", - отметил Томенко.
бизнес, туризм, россия
Томенко: объемы инвестиций в туротрасль в Алтайском крае выросли за год на 51%
