Минфин соберет заявки на 10-летние ОФЗ в юанях - 28.05.2026, ПРАЙМ
Минфин соберет заявки на 10-летние ОФЗ в юанях
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России в четверг соберет заявки инвесторов на 10-летние облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайских юанях, говорится в сообщении министерства.
"28 мая 2026 года Минфин России сообщает об открытии книги заявок на размещение выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, с погашением 21 мая 2036 года", - сообщило министерство.
Ориентир ставки полугодовых купонов - не выше 8% годовых.
Сбор заявок проводится с 11.00 до 15.00 мск. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
"Об итогах сбора заявок Минфин России проинформирует дополнительно", - говорится в сообщении.
Минфин в декабре разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
