Минфин снизил ориентир купонов по 10-летним ОФЗ в юанях
2026-05-28T12:47+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
офз
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России снизил ориентир ставки купонов по 10-летним облигациям федерального займа (ОФЗ), номинированным в китайских юанях, до не выше 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначальный ориентир полугодовых купонов составлял не выше 8% годовых. Минфин России в четверг собирает заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа в юанях. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение планируется 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним доступно в юанях или рублях по выбору инвестора. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
