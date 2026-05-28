Источник: Минфин вновь снизил ориентир купонов по 10-летним ОФЗ в юанях
Источник: Минфин вновь снизил ориентир купонов по 10-летним ОФЗ в юанях - 28.05.2026, ПРАЙМ
Минфин России вновь снизил ориентир ставки купонов по 10-летним облигациям федерального займа (ОФЗ), номинированным в китайских юанях, - на этот раз до 7,6-7,7% | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T14:44+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России вновь снизил ориентир ставки купонов по 10-летним облигациям федерального займа (ОФЗ), номинированным в китайских юанях, - на этот раз до 7,6-7,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначальный ориентир полугодовых купонов составлял не выше 8% годовых. В ходе сбора заявок он был понижен до не выше 7,75% годовых. Минфин России в четверг собирает заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа в юанях. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение планируется 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним доступно в юанях или рублях по выбору инвестора. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
Минфин снизил ориентир купонов по 10-летним ОФЗ в юанях до 7,6-7,7%
