Минфин установил финальный ориентир купонов по ОФЗ в юанях

2026-05-28T16:23+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России установил финальный ориентир ставки купонов по 10-летним облигациям федерального займа (ОФЗ), номинированным в китайских юанях, в размере 7,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначальный ориентир полугодовых купонов составлял не выше 8% годовых. В ходе сбора заявок он был понижен до 7,6-7,7% годовых. Минфин России в четверг собирал заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа в юанях. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение планируется 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним доступно в юанях или рублях по выбору инвестора. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".

