Минфин установил объем размещения 10-летних ОФЗ в 10 миллиардов юаней
2026-05-28T16:45+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России установил объем размещения 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, в размере 10 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки полугодовых купонов составляет 7,65% годовых. Минфин России в четверг собирал заявки инвесторов на новый 10-летний выпуск облигаций федерального займа в юанях. Техническое размещение планируется 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним доступно в юанях или рублях по выбору инвестора. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
рынок, финансы, минфин рф, газпромбанк, сбербанк
