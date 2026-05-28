Морской оператор Северного завоза планирует увеличить грузопоток на 65%

Единый морской оператор Северного завоза в 2026 году планирует увеличить объем перевозимых грузов на 65% в сравнении с прошлым годом, сообщил на Морском... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T06:49+0300

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – ПРАЙМ. Единый морской оператор Северного завоза в 2026 году планирует увеличить объем перевозимых грузов на 65% в сравнении с прошлым годом, сообщил на Морском конгрессе во Владивостоке первый заместитель генерального директора по реализации единого морского оператора АО "Росатом Арктика" Александр Лазаренко. "Что касается задач на 2026 год, то Единый морской оператор уже верифицировал доставку свыше 264 тысяч (тонн – ред.) грузов на этот сезон навигации. Это чуть более 13% от общего грузопотока, который доставляется водным видом транспорта - как речным, так и морским. Что образует прирост в 2026 году в сравнении с 2025 годом более чем на 65%", - сказал Лазаренко на конференции "Трансарктический транспортный коридор: развитие восточного сектора Севморпути и интеграция с Дальним Востоком". Он отметил, что в этом году оператор будет использовать уже 15 морских судов, а также порядка свыше 30 судов речного и смешанного флота. В марте 2025 года правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза - им определено акционерное общество "Росатом Арктика". Пилотный проект стартовал на Чукотке.

