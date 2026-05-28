Опрос показал, сколько россиян совмещают работу в найме и подработками

2026-05-28T01:47+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Более 20% россиян совмещают работу в найме с самозанятостью и подработками: почти половина из них признались, что делают это в рабочее время на основной работе, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Консоль". "Согласно данным исследования, 21% россиян подрабатывают в параллель с основной работой: из них 8% респондентов совмещают работу в найме и самозанятость, а еще 13% берут подработки в других компаниях", - показал опрос более 1200 россиян старше 18 лет. При этом только работу в найме сегодня имеют 37% опрошенных, исключительно по самозанятости работают 33% россиян. Еще 8% участников исследования признались, что занимаются фрилансом без официального статуса. Среди тех, кто совмещает несколько форматов занятости, 46% признались, что занимаются дополнительной работой в рабочее время на основной работе. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, а 8% занимаются подработками вечером после основной работы - с 19.00 до 23.00. Ночью работают дополнительно 4% опрошенных. "Сегодня совмещение нескольких источников дохода становится новой нормой для рынка труда. Люди больше не воспринимают подработку как временную меру: для многих это способ быстрее расти в доходе, тестировать новые профессии или создавать финансовую подушку. При этом особенно активно растет именно проектная и удаленная занятость, которую можно совмещать с основной работой", - отмечает HR-директор "Консоли" Галина Юрманова.

