Опрос показал, сколько россиян играют в онлайн-игры
Каждый второй россиянин играет в онлайн-игры, треть - регулярно, причем играющих мужчин в два раза больше, чем женщин, выяснили для РИА Новости аналитики...
2026-05-28T03:48+0300
бизнес
общество
мтс
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин играет в онлайн-игры, треть - регулярно, причем играющих мужчин в два раза больше, чем женщин, выяснили для РИА Новости аналитики рекламной платформы Buzzoola.
"По данным опроса, проведенного Buzzoola (входит в МТС AdTech), 48% россиян играют в онлайн-игры, а каждый третий респондент делает это регулярно. Мужчины заметно обгоняют женщин по вовлеченности в игру: 34% из них играют на постоянной основе и 22% от случая к случаю. Среди женщин тех и других насчитывается лишь по 18%", - говорится в результатах исследования, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян старше 18 лет.
Среди молодежи 18-24 лет постоянное увлечение отмечается у 38% женщин и 31% мужчин. Среди мужчин в группе 45-54 лет поиграть любят 23%, в возрасте от 55 лет - 27%. Среди женщин старше 55 таких 10%.
Треть респондентов ради возможности играть бесплатно готовы смотреть рекламу. При этом женская аудитория значительно лояльнее к такому предложению: 39% женщин против 25% мужчин. За игру без рекламы согласны платить четверть опрошенных, и чаще это мужчины.
Почти половина геймеров либо не замечают внутриигровую рекламу, либо она их раздражает. При этом 15% терпимы при условии, что реклама редкая и ненавязчивая, а 13% относятся к ней хорошо, если она дает бонусы.
Как отметил генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов, доля респондентов, выбирающих просмотр рекламы вместо оплаты, будет расти.
Buzzoola: каждый второй россиянин играет в онлайн-игры, треть - регулярно
