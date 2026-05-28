Опрос показал, сколько школьников возьмут наряды на выпускной напрокат
Опрос показал, сколько школьников возьмут наряды на выпускной напрокат - 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:18+0300
"Выберу.ру": почти треть школьников собираются взять наряды для выпускного в прокат
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Почти треть школьников (32%) собираются взять праздничные наряды для выпускного в школе в прокат, а каждый четвертый планирует собрать образ в секонд-хенде, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Интересно, что почти треть опрошенных (32%) собираются взять праздничную одежду в прокат, а еще 25% - прибегнуть к платформам, продающим бывшие в употреблении вещи", - выяснили аналитики, опросив 2500 родителей выпускников.
Еще 43% признались, что предпочитают покупать только новые наряды, но среди них 76% выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника.
При этом снизился средний чек на праздничную одежду. Так, в этом году россияне планируют потратить на выпускные образы в среднем 8400 рублей, тогда как в прошлом году сумма составляла 13 200 рублей.
А услуги стилиста заметно подорожали - средний чек на макияж и прическу вырос до 4700 рублей с 3200 рублей. Почти половина участников записались к мастерам еще в апреле, поскольку ближе к сезону цены повышаются.
При этом постепенно меняется и отношение россиян к выпускным. Так, 43% опрошенных заявили, что стараются избегать показной роскоши и не готовы переплачивать за вещи на один вечер, а 16% признались, что вообще не видят смысла в выпускных.
Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко считает, что родители стали гораздо спокойнее относиться к идее аренды одежды, покупке бывших в употреблении вещей и выбору более универсальных образов.