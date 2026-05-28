Оценки поведения в школах будут выставлять коллектив педагогов
2026-05-28T03:08+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Оценки поведения в российских школах будет выставлять коллектив педагогов, состоящий, в частности, из советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога и социального педагога, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
"Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники", - сказала Конева.
В этом году в апробации участвуют ученики первых-восьмых классов из 89 российских школ.
"На данный момент многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников", - подчеркнула Конева.
Ранее в Минпросвещения заявили, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а с 2027/28 учебного года оценку планируют ввести во всех общеобразовательных организациях страны.
