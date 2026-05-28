Россия вдвое нарастила экспорт палладия в Японию

2026-05-28T10:48+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле вдвое в годовом выражении нарастила экспорт палладия в Японию - до 55 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. При этом в январе-апреле текущего года поставки также выросли вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 274,9 миллиона долларов. Россия в апреле стала вторым по значимости поставщиком палладия на японский рынок с долей в 37%. Первое место заняла Южная Африка, обеспечившая 58% импортных потребностей Японии в этом металле.

