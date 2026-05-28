https://1prime.ru/20260528/pashinjane-870268924.html

Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита

Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита - 28.05.2026, ПРАЙМ

Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта "Маршрут... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T00:01+0300

2026-05-28T00:01+0300

2026-05-28T00:01+0300

энергетика

газ

армения

азербайджан

сша

никол пашинян

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870268924.jpg?1779915677

ЕРЕВАН, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта "Маршрут Трампа". "Скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"). Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику", - заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в города Абовян. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.

армения

азербайджан

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп