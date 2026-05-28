Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260528/pashinjane-870268924.html
Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита
Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита - 28.05.2026, ПРАЙМ
Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта "Маршрут... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T00:01+0300
2026-05-28T00:01+0300
энергетика
газ
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870268924.jpg?1779915677
ЕРЕВАН, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта "Маршрут Трампа". "Скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"). Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику", - заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в города Абовян. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
армения
азербайджан
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп
Энергетика, Газ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп
00:01 28.05.2026
 
Пашинян заявил, что Армения может получить газ за счет транзита

Пашинян: Армения может получить газ за счет транзита топлива через ее территорию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 27 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта "Маршрут Трампа".
"Скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"). Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику", - заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в города Абовян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа".
Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
 
ЭнергетикаГазАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНСШАНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала