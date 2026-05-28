Стала известна средняя пенсия у женщин в России в 2026 году
Средний размер пенсионного обеспечения женщин в 2026 году составил более 25,2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T14:48+0300
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения женщин в 2026 году составил более 25,2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, средний размер пенсии россиянок в этом году составил 25 204 рубля. При этом в прошлом году пенсионерки в среднем по стране получали 23 249 рублей. Средний размер пенсии среди работающих и не работающих россиян в апреле этого года составил 25 397 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 23 448 рублей.
ПФР: средний размер пенсии у женщин в России в 2026 году составил 25,2 тысячи рублей
