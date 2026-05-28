Пилот рассказал, в какой части самолета укачивает меньше всего - 28.05.2026, ПРАЙМ
Пилот рассказал, в какой части самолета укачивает меньше всего
Пилот рассказал, в какой части самолета укачивает меньше всего
2026-05-28T01:11+0300
01:11 28.05.2026
 
Пилот рассказал, в какой части самолета укачивает меньше всего

Командир "Сухого Суперджет-100" Русаков: в передней части самолета тряска сильнее

КРАСНОДАР, 28 мая - ПРАЙМ. Меньше всего во время полета укачивает пассажиров, которые сидят в центре и в передней части салона самолета, тогда как в хвосте тряска и неприятные ощущения проявляются сильнее, рассказал РИА Новости пилот авиакомпании Red Wings, командир самолета "Сухой Суперджет-100" Дмитрий Русаков.
По словам летчика, главную роль здесь играет центр масс воздушного судна. Центр масс - это точка, вокруг которой происходят все колебания самолета в полете. Наиболее тяжелые элементы конструкции самолета находятся в районе крыла, это смещает центр масс ближе к носовой части. Чем ближе пассажир находится к центру масс, тем меньше он ощущает раскачивание.
"У крыла и в передней части самолета укачивает меньше, потому что вращение происходит вокруг центра масс самолета. Центр масс - это, как правило, там, где крыло, где сосредоточено наиболее тяжелое, где закачивается топливо. Соответственно, центр масс будет немного впереди крыла", - отметил Русаков.
Сильнее всего тряску ощущают пассажиры в задней части салона, добавил пилот, поскольку хвостовая часть удалена от центра масс и амплитуда ее колебаний при маневрах и турбулентности оказывается заметно больше.
"Хвост, как правило, длинный, и во время разворота, во время болтанки амплитуда колебаний больше. Соответственно, укачивать будет меньше в середине салона и в передней части, а больше - в задней", - резюмировал Русаков.
 
