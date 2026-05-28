Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2026 - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026ПМЭФ-2026
https://1prime.ru/20260528/pmef-2026-870284565.html
Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2026
Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2026 - 28.05.2026, ПРАЙМ
Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2026
Представители более 130 стран и территорий на данный момент подтвердили свое участие в предстоящем в начале июня Петербургском международном экономическом... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T12:40+0300
2026-05-28T12:40+0300
пмэф-2026
росконгресс
россия
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778556_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_57a7d01182bd7acc17bb4629cb905f78.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Представители более 130 стран и территорий на данный момент подтвердили свое участие в предстоящем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), среди участников - главы государственных структур, международных организаций, следует из сообщения фонда "Росконгресс". "На данный момент участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ", - отмечает фонд. Так, президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 своего представителя, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях форума, в том числе в сессии "Россия – США: диалог культур". Кроме того, Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия - США", который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности. "Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Представителей, подтвердивших свое участие в форуме, объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей, считает Кобяков. "Петербургский международный экономический форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах", – заключил он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260528/stoimost-870269736.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778556_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_388202cee1112011bd0d99dbbc887c98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росконгресс, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2026, Росконгресс, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:40 28.05.2026
 
Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2026

"Росконгресс": более 130 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ-2026

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Представители более 130 стран и территорий на данный момент подтвердили свое участие в предстоящем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), среди участников - главы государственных структур, международных организаций, следует из сообщения фонда "Росконгресс".
"На данный момент участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ", - отмечает фонд.
Так, президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 своего представителя, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях форума, в том числе в сессии "Россия – США: диалог культур".
Кроме того, Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия - США", который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.
"Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
ПМЭФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Названа стоимость самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ
00:28
Представителей, подтвердивших свое участие в форуме, объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей, считает Кобяков.
"Петербургский международный экономический форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах", – заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026РосконгрессРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала