Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2026

2026-05-28T12:40+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Представители более 130 стран и территорий на данный момент подтвердили свое участие в предстоящем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), среди участников - главы государственных структур, международных организаций, следует из сообщения фонда "Росконгресс". "На данный момент участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ", - отмечает фонд. Так, президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 своего представителя, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях форума, в том числе в сессии "Россия – США: диалог культур". Кроме того, Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия - США", который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности. "Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Представителей, подтвердивших свое участие в форуме, объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей, считает Кобяков. "Петербургский международный экономический форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах", – заключил он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

