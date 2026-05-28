Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/putin-870296883.html
Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ
Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ - 28.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ
Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T19:23+0300
2026-05-28T19:23+0300
технологии
россия
казахстан
рф
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы. "Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", - сказал Путин. Президент России уточнил, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, а также возможности гидрогенерации. "Все можно использовать. У России здесь очевидные - думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить - конкурентные преимущества", - подчеркнул Путин. Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
https://1prime.ru/20260526/ii-870227475.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, казахстан, рф, владимир путин, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
19:23 28.05.2026
 
Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ

Путин: развитие ИИ требует огромного потребления энергии, у России здесь есть преимущество

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы.
"Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", - сказал Путин.
Президент России уточнил, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, а также возможности гидрогенерации.
"Все можно использовать. У России здесь очевидные - думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить - конкурентные преимущества", - подчеркнул Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
Искусственный интеллект - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Названы основные страхи россиян в отношении ИИ
26 мая, 16:21
 
ТехнологииРОССИЯКАЗАХСТАНРФВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала