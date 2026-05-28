https://1prime.ru/20260528/putin-870296883.html
Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ
Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T19:23+0300
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы. "Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", - сказал Путин. Президент России уточнил, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, а также возможности гидрогенерации. "Все можно использовать. У России здесь очевидные - думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить - конкурентные преимущества", - подчеркнул Путин. Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
Путин: развитие ИИ требует огромного потребления энергии, у России здесь есть преимущество
