https://1prime.ru/20260528/putin-870296883.html

Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ

Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ - 28.05.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в сфере развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T19:23+0300

2026-05-28T19:23+0300

2026-05-28T19:23+0300

технологии

россия

казахстан

рф

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы. "Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", - сказал Путин. Президент России уточнил, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, а также возможности гидрогенерации. "Все можно использовать. У России здесь очевидные - думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить - конкурентные преимущества", - подчеркнул Путин. Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.

https://1prime.ru/20260526/ii-870227475.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, казахстан, рф, владимир путин, касым-жомарт токаев