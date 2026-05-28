Возраст трудоустройства детей предложили снизить
Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства...
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом. "Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все", - сказала Ярославская на пресс-конференции "Детская безопасность в период летних каникул". Омбудсмен отметила, что московские подростки хотят быть занятыми и получить "копеечку", хоть и не на весь летний сезон, однако пока предоставить такую возможность всем желающим не получается. Сейчас, согласно федеральному законодательству РФ, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования, а с 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях.
Детский омбудсмен Ярославская предложила снизить до 12 лет возраст для начала подработки
