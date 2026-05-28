Международные резервы РФ с 15 по 22 мая снизились на 2%

Международные резервы России с 15 по 22 мая снизились на 2% и составили 753,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T16:09+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России с 15 по 22 мая снизились на 2% и составили 753,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 22 мая 2026 года составили 753,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 15,1 миллиарда долларов США, или на 2%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 15 мая составляли 768,9 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

