Рябков прокомментировал предложение США придерживаться лимитов по ДСНВ - 28.05.2026, ПРАЙМ
Рябков прокомментировал предложение США придерживаться лимитов по ДСНВ
Россия не считает нужным в настоящий момент развивать свою позицию в отношении сделанного ранее Соединенным Штатам предложения придерживаться лимитов на... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T00:16+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия не считает нужным в настоящий момент развивать свою позицию в отношении сделанного ранее Соединенным Штатам предложения придерживаться лимитов на стратегические ядерные вооружения по ДСНВ, который прекратил свое действие, американцам идея России не подошла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы предлагали американцам как минимум в течение года соблюдать добровольно взятые на себя ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Мы это предлагали. Это не подошло американцам", - сказал Рябков газете "Известия". "Мы в этой ситуации не считаем необходимым дальше как-то развивать собственную позицию и фиксировать что-либо", - пояснил замминистра. Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ. При этом официальной реакции из Вашингтона не последовало, Россия объявила, что с истечением в феврале ДСНВ больше не считает себя связанной обязательствами по договору.
00:16 28.05.2026
 
Рябков прокомментировал предложение США придерживаться лимитов по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Россия не считает нужным развивать позицию в отношении ДСНВ

