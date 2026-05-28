В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за отмененный тур - 28.05.2026, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за отмененный тур
2026-05-28T03:21+0300
03:21 28.05.2026
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за отмененный тур

Роспотребнадзор: турист вправе вернуть деньги за отмененный тур

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Турист вправе вернуть деньги при отмене тура, в случае отказа возврата денежных средств необходимо обратиться в Роспотребнадзор или суд, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Чтобы вернуть денежные средства за отмененный тур, следуйте четкому алгоритму: обратитесь к турагенту с претензией и постарайтесь найти решение; если туроператор игнорирует требование, отвечает отказом или удерживает необоснованно большую сумму, подайте жалобу в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполните форму обращения на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.
Чтобы принудительно взыскать деньги с туроператора, необходимо обратиться в суд. В таком случае можно потребовать не только возврат стоимости тура, но и штраф за отказ добровольно решить вопрос, неустойку и компенсацию морального вреда, отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, турист вправе потребовать расторжения договора с туроператором или турагентом, если в месте отдыха может грозить опасность жизни, здоровью или имуществу.
Также каждая из сторон может потребовать расторжения договора в связи с ухудшением условий путешествия; изменением сроков отдыха; непредвиденным ростом транспортных тарифов; невозможностью совершения туристом поездки по независящим от него причинам.
 
