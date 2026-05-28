Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и ягод из Армении

Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, говорится в сообщении ведомства.

2026-05-28T13:56+0300

сельское хозяйство

россия

армения

россельхознадзор

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции", - говорится в сообщении.

