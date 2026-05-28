https://1prime.ru/20260528/rossija-870269365.html

Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора

Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора - 28.05.2026, ПРАЙМ

Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора

Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", а также... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T00:16+0300

2026-05-28T00:16+0300

2026-05-28T00:16+0300

бизнес

россия

экономика

казахстан

москва

астана

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870269365.jpg?1779916587

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", а также работают над увеличением объемов перевозок по нему, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. "Казахстан и Россия синхронно снимают административные барьеры и создают благоприятные условия для перевозчиков. Прорабатывается вопрос создания совместного российско казахстано-туркменистанского логистического оператора", - рассказал Никитин "Известиям". По его словам, Москва и Астана активно работают над тем, чтобы увеличить объемы перевозок по восточному маршруту МТК. "Проводятся работы по созданию сквозного сервиса перевозки и достижению договоренностей с Казахстаном и Туркменистаном - как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - добавил министр. Он напомнил, что восточный маршрут МТК через Казахстан и Туркмению в Иран развивается с сентября 2022 года. Для его работы все участники согласовали и ввели единые тарифные условия. Благодаря этому в 2025 году объем контейнерных перевозок в направлении Южной Азии, Африки и Ближнего Востока вырос на 60%, а средние сроки доставки сократились с 33 до 16 дней. По мнению экспертов, создание единого оператора позволит сэкономить средства и сократит время транспортировки: перевозчик сможет купить один "билет" на весь путь, чтобы не стоять на границах и не платить отдельно каждой стране за транзит товаров. Кроме того, Москва и Астана развивают еще один проект - трансконтинентальный ж/д маршрут Китай - Европа. Уточняется, что из Китая в Европу грузы транзитом проходят через три страны - Россию, Казахстан и Белоруссию, преодолевая расстояние в два-три раза быстрее, чем, например, через Суэцкий канал. Ранее Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, в аэропорту российского лидера встретил президент Казахстана, в этот же день главы государств провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет". Полноформатные двусторонние переговоры состоятся 28 мая.

казахстан

москва

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, москва, астана, владимир путин