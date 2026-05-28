Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора
Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", а также... | 28.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан прорабатывают создание единого логистического оператора по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", а также работают над увеличением объемов перевозок по нему, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.
"Казахстан и Россия синхронно снимают административные барьеры и создают благоприятные условия для перевозчиков. Прорабатывается вопрос создания совместного российско казахстано-туркменистанского логистического оператора", - рассказал Никитин "Известиям".
По его словам, Москва и Астана активно работают над тем, чтобы увеличить объемы перевозок по восточному маршруту МТК.
"Проводятся работы по созданию сквозного сервиса перевозки и достижению договоренностей с Казахстаном и Туркменистаном - как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - добавил министр.
Он напомнил, что восточный маршрут МТК через Казахстан и Туркмению в Иран развивается с сентября 2022 года. Для его работы все участники согласовали и ввели единые тарифные условия. Благодаря этому в 2025 году объем контейнерных перевозок в направлении Южной Азии, Африки и Ближнего Востока вырос на 60%, а средние сроки доставки сократились с 33 до 16 дней.
По мнению экспертов, создание единого оператора позволит сэкономить средства и сократит время транспортировки: перевозчик сможет купить один "билет" на весь путь, чтобы не стоять на границах и не платить отдельно каждой стране за транзит товаров.
Кроме того, Москва и Астана развивают еще один проект - трансконтинентальный ж/д маршрут Китай - Европа. Уточняется, что из Китая в Европу грузы транзитом проходят через три страны - Россию, Казахстан и Белоруссию, преодолевая расстояние в два-три раза быстрее, чем, например, через Суэцкий канал.
Ранее Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, в аэропорту российского лидера встретил президент Казахстана, в этот же день главы государств провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет". Полноформатные двусторонние переговоры состоятся 28 мая.
 
