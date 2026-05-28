Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике
02:38 28.05.2026
 
Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике

Замглавы Минпромторга Шпак: Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия уже создала беспилотные системы, способные работать при температурах до минус 40 градусов, что позволяет использовать их в северных районах страны, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026.
"Конечно, у нас уже есть беспилотные системы, которые могут работать при температурах до минус 40 градусов. Это позволяет эффективно применять их для целого ряда задач в северных регионах", - сказал Шпак.
Он добавил, что Арктика предъявляет особые требования для беспилотной техники. Так, для работы на Северном морском пути необходимы спецплатформы с морозостойкой электроникой, устойчивыми к экстремальным температурам аккумуляторами, усиленной конструкцией и автономными навигационными системами, адаптированными к условиям высоких широт.
"Работа над такими решениями сегодня активно ведется российскими производителями. Это такие машины, как "Альфа Е" и SeaDrone. Причем в пример можно привести не только БАС, но и безэкипажные катера", - отметил Шпак.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
