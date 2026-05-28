https://1prime.ru/20260528/rossija-870272295.html
Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике
Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике
Россия уже создала беспилотные системы, способные работать при температурах до минус 40 градусов, что позволяет использовать их в северных районах страны,... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T02:38+0300
2026-05-28T02:38+0300
2026-05-28T02:38+0300
технологии
россия
арктика
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870272295.jpg?1779925123
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия уже создала беспилотные системы, способные работать при температурах до минус 40 градусов, что позволяет использовать их в северных районах страны, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026.
"Конечно, у нас уже есть беспилотные системы, которые могут работать при температурах до минус 40 градусов. Это позволяет эффективно применять их для целого ряда задач в северных регионах", - сказал Шпак.
Он добавил, что Арктика предъявляет особые требования для беспилотной техники. Так, для работы на Северном морском пути необходимы спецплатформы с морозостойкой электроникой, устойчивыми к экстремальным температурам аккумуляторами, усиленной конструкцией и автономными навигационными системами, адаптированными к условиям высоких широт.
"Работа над такими решениями сегодня активно ведется российскими производителями. Это такие машины, как "Альфа Е" и SeaDrone. Причем в пример можно привести не только БАС, но и безэкипажные катера", - отметил Шпак.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, арктика, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, АРКТИКА, Минпромторг
Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике
Замглавы Минпромторга Шпак: Россия создала беспилотные системы для работы в Арктике
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия уже создала беспилотные системы, способные работать при температурах до минус 40 градусов, что позволяет использовать их в северных районах страны, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак в преддверии ежегодного кадрового форума БАС 2026.
"Конечно, у нас уже есть беспилотные системы, которые могут работать при температурах до минус 40 градусов. Это позволяет эффективно применять их для целого ряда задач в северных регионах", - сказал Шпак.
Он добавил, что Арктика предъявляет особые требования для беспилотной техники. Так, для работы на Северном морском пути необходимы спецплатформы с морозостойкой электроникой, устойчивыми к экстремальным температурам аккумуляторами, усиленной конструкцией и автономными навигационными системами, адаптированными к условиям высоких широт.
"Работа над такими решениями сегодня активно ведется российскими производителями. Это такие машины, как "Альфа Е" и SeaDrone. Причем в пример можно привести не только БАС, но и безэкипажные катера", - отметил Шпак.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.