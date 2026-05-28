В России тестируют технологию поиска по текстовому запросу в ЖКХ

В России тестируют технологию на базе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска фото и видео по текстовому запросу в сфере ЖКХ - например, пользователь сможет... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T06:28+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В России тестируют технологию на базе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска фото и видео по текстовому запросу в сфере ЖКХ - например, пользователь сможет попросить найти разбитое стекло или переполненный мусорный бак, рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика VisionLabs (входит в МТС Web Services) Дмитрий Марков. "Компания VisionLabs разработала технологию мультимодального поиска на естественном языке по текстовому запросу. Она реализована в рамках платформы компьютерного зрения Luna Line, которая позволяет обучать модели искусственного интеллекта под отраслевые сценарии без программирования. Компания начала тестирование технологии с компаниями в Москве", - сообщил он. Компания рассчитывает получить от этого направления 5–10% выручки в 2027 году, добавил Марков. "Мультимодальный поиск позволяет работать как с фотографиями с телефонов, так и с данными с видеокамер, установленных на улице и в общественном транспорте, и определять практически любые сценарии по текстовому описанию", - рассказал он. "Например, достаточно написать "разбитое стекло" или "переполненный мусорный бак" - и модель выдаст все изображения или кадры из видео, где они обнаружены", - пояснил Марков. Отмечается, что пользователь сможет сформулировать запрос на естественном языке, например, "мусор рядом с контейнером" - и система найдет нужные кадры. Модель может отслеживать накопление мусора в баках, посторонние предметы во дворах и подъездах, чистоту и свет в подъездах, сломанные лавки, разбитые стекла на остановках, затопленные или заметенные снегом участки дорог или кондиционеры на фасадах.

