Россияне за месяц потратили 94 миллиона рублей на ветпрепараты от клещей

2026-05-28T00:16+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне за месяц с середины апреля по середину мая потратили 94 миллиона рублей на средства для защиты питомцев от клещей, выяснили для РИА Новости аналитики системы маркировки "Честный знак". "С наступлением теплого сезона один из основных поводов для беспокойств владельцев домашних животных – выходящие из спячки клещи. Аналитики системы маркировки "Честный знак" выяснили, что с 15 апреля по 15 мая россияне потратили на ветпрепараты от этих вредителей для собак и кошек в общей сложности свыше 94 млн рублей", - говорится в сообщении. Причем 76 миллионов из этой суммы потратили хозяева собак: 59 миллионов на таблетки от клещей и еще 17 – на растворы для наружного применения. "Кошатники" оказались менее активным потребительским сегментом: всего на растворы для наружного применения потратили 18 миллионов рублей. При этом за 1-15 мая в сравнении с 15-30 апреля количество приобретенных растворов для кошек выросло на 58%, растворов для собак – на 32%, а жевательных таблеток для них же упало на 24,5%. Траты в сегменте шампуней с эффектом от клещей оказались скромнее: 93 тысяч рублей за месяц суммарно на собак и кошек. Активнее всего препараты от клещей для собак приобретали в Крыму, Ростовской и Орловской областях, Москве и Рязанской области. А для кошек – в Крыму, Москве, Ростовской и Орловской областях, а также в Ставропольском крае. Республика Крым опережает ближайших преследователей по этому показателю в "собаках" – в 2 раза, а в "кошках" – почти на две трети.

