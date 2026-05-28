https://1prime.ru/20260528/rossijane-870269944.html
Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год
Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год
Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T00:37+0300
2026-05-28T00:37+0300
2026-05-28T00:37+0300
финансы
россия
экономика
рф
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870269944.jpg?1779917865
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Напоминаем, что необходимо представить отчетность о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год до 1 июня 2026 года", - говорится в сообщении ФНС.
Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.
Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также в бумажном виде. "Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, фнс россии, фнс
Финансы, РОССИЯ, Экономика, РФ, ФНС России, ФНС
Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год
ФНС: россияне, имеющие зарубежные счета, должны представить отчеты до 1 июня
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Напоминаем, что необходимо представить отчетность о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год до 1 июня 2026 года", - говорится в сообщении ФНС.
Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.
Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также в бумажном виде. "Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.