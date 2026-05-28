Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год

Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год | 28.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Напоминаем, что необходимо представить отчетность о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год до 1 июня 2026 года", - говорится в сообщении ФНС. Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня. Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также в бумажном виде. "Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", - отмечается в сообщении. Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

