Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год
00:37 28.05.2026
 
Россияне с зарубежными счетами должны представить отчеты за 2025 год

ФНС: россияне, имеющие зарубежные счета, должны представить отчеты до 1 июня

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Напоминаем, что необходимо представить отчетность о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год до 1 июня 2026 года", - говорится в сообщении ФНС.
Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.
Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также в бумажном виде. "Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
 
