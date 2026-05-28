Россиян в июне ждут новые ГОСТы на товары и услуги - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россиян в июне ждут новые ГОСТы на товары и услуги
2026-05-28T01:17+0300
01:17 28.05.2026
 
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россиян в июне ожидает целый ряд новых ГОСТов на потребительские товары и услуги: в частности, рекомендации затронут классификацию унитазов, качество туалетной бумаги и особенности работы гостиниц - содержание документов изучило РИА Новости.
С 1 июня вступает в силу ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, который будет содержать их более подробную классификацию. Так, в ГОСТе, введенном в 2018 году, унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. А новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов. Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Так, если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.
Также с июня заработает новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки. Предусматривается, что изделия должны выпускаться в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями. Товары могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой.
Еще один важный ГОСТ, вступающий в силу с 1 июня, касается особенностей работы отелей. Документ предусматривает, что теперь гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах. При этом размещать санатории рекомендуется в местах, расположенных на земле рекреационного назначения. Территория, прилегающая к ним, а также к базам отдыха и кемпингам, должна быть огорожена, благоустроена и освещена в темное время суток. При строительстве новых гостиниц высотой более пяти этажей в них должен быть предусмотрен круглосуточный лифт. Также в средствах размещения необходимо соблюдать антитабачное законодательство - для курящих туристов следует предусматривать специально оборудованные места для курения.
Кроме того, с июня начинают действовать рекомендации по учебному оборудованию. Специальный ГОСТ закрепляет требования к прочности, устойчивости, пожарной и гигиенической безопасности различных средств обучения: от лабораторных наборов до учебно-производственных станков, цифровых лабораторий, интерактивных комплексов и VR-оборудования.
Также заработает принятый Росстандартом новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству. Так, например, в качестве сырья для изготовления продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.
Помимо этого, в документе перечислены виды рыб, которые обязательно необходимо разделывать при изготовлении. Дано описание 13 видов разделки: обезглавленная, полупотрошеная, потрошеная, обезглавленная потрошеная, тушка, полупотрошеная тушка, тушка специальной разделки, спинка, кусок, кусок специальной разделки, потрошеная семужной резки, теша, стейк.
 
