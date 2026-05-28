CМИ: на Западе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным - 28.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В европейских странах наблюдается рост стремления к началу диалога с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает германская газета Berliner Zeitung."В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в материале.Газета полагает, что еще недавно подобные обсуждения казались бы невозможными в значительной части стран ЕС."Однако в настоящее время геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы", — подчеркивается в материале.В последние недели в ЕС все чаще звучат призывы к возобновлению диалога с Россией. Например, президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву своего дипломатического советника. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказался в пользу восстановления контактов с целью обеспечения поставок энергоносителей в условиях мирового кризиса.Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном партнере для переговоров с ЕС, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Однако он заявил, что европейский выбор остается за ними, подчеркнув, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не высказывался негативно" о России.Согласно данным издания Politico, среди потенциальных кандидатов упоминаются глава Европейского Совета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Герхард Шредер, ЕС, Politico
05:34 28.05.2026
 
CМИ: на Западе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным

BZ: в Европе растет готовность к диалогу с Путиным

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В европейских странах наблюдается рост стремления к началу диалога с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает германская газета Berliner Zeitung.

"В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в материале.
Газета полагает, что еще недавно подобные обсуждения казались бы невозможными в значительной части стран ЕС.

"Однако в настоящее время геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы", — подчеркивается в материале.

В последние недели в ЕС все чаще звучат призывы к возобновлению диалога с Россией. Например, президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву своего дипломатического советника. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказался в пользу восстановления контактов с целью обеспечения поставок энергоносителей в условиях мирового кризиса.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном партнере для переговоров с ЕС, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Однако он заявил, что европейский выбор остается за ними, подчеркнув, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не высказывался негативно" о России.

Согласно данным издания Politico, среди потенциальных кандидатов упоминаются глава Европейского Совета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
