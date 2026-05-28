https://1prime.ru/20260528/rossiya-870274471.html

CМИ: на Западе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным

CМИ: на Западе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным - 28.05.2026, ПРАЙМ

CМИ: на Западе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным

В европейских странах наблюдается рост стремления к началу диалога с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает германская газета Berliner Zeitung."В... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T05:34+0300

2026-05-28T05:34+0300

2026-05-28T05:34+0300

мировая экономика

германия

европа

франция

владимир путин

эммануэль макрон

герхард шредер

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В европейских странах наблюдается рост стремления к началу диалога с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает германская газета Berliner Zeitung."В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в материале.Газета полагает, что еще недавно подобные обсуждения казались бы невозможными в значительной части стран ЕС."Однако в настоящее время геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы", — подчеркивается в материале.В последние недели в ЕС все чаще звучат призывы к возобновлению диалога с Россией. Например, президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву своего дипломатического советника. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказался в пользу восстановления контактов с целью обеспечения поставок энергоносителей в условиях мирового кризиса.Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном партнере для переговоров с ЕС, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Однако он заявил, что европейский выбор остается за ними, подчеркнув, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не высказывался негативно" о России.Согласно данным издания Politico, среди потенциальных кандидатов упоминаются глава Европейского Совета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

https://1prime.ru/20260526/rossiya-870236998.html

https://1prime.ru/20260525/rossiya-870207131.html

https://1prime.ru/20260519/peregovory-870059667.html

германия

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, европа, франция, владимир путин, эммануэль макрон, герхард шредер, ес, politico