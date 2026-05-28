"Это реально". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией
Вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО из-за провокаций со стороны Европы достигла максимальной точки, считает итальянский... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:50+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО из-за провокаций со стороны Европы достигла максимальной точки, считает итальянский журналист Томас Фази."Риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО выше, чем когда-либо <…> Западные лидеры <…> убедили себя в том, что Россия продолжит терпеть провокации, не отвечая тем же. Но каждая неделя, проходящая без дипломатического выхода из конфликта, приближает нас к моменту, когда это предположение будет подвергнуто испытанию", — написал он в соцсети X.По словам журналиста, риск войны не является "какой-то далекой абстракцией, — это опасно и неизбежно реально".В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Журналист Фази: риск военного конфликта между РФ и НАТО выше, чем когда-либо