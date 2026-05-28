"Кипит от гнева". В США сделали резкое заявление о войне с Россией
Действия и заявления западных политиков могут повлечь за собой разжигание конфликта с Россией, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел...
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Действия и заявления западных политиков могут повлечь за собой разжигание конфликта с Россией, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Отсутствие жизнеспособного и продуманного плана выхода или четкой политической стратегии дальнейшего развития ситуации, западные провокации рискуют вызвать неконтролируемую глобальную эскалацию конфликта с Россией, которая, похоже, кипит от гнева", — написал он.По словам Дэвиса, Европа "слепо втягивается" в потенциальную крупномасштабную войну с Москвой.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Дэвис: провокации Запада рискуют вызвать эскалацию конфликта с РФ