Сбербанк рассказал, в каких валютах россияне чаще всего открывают вклады

Сбербанк рассказал, в каких валютах россияне чаще всего открывают вклады - 28.05.2026, ПРАЙМ

Российский бизнес чаще всего открывает вклады в китайских юанях и индийских рупиях, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов... | 28.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российский бизнес чаще всего открывает вклады в китайских юанях и индийских рупиях, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "В период действующих ограничений компании открывают депозиты в двух основных иностранных валютах – это китайские юани и индийские рупии. В основном это те клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, экспортеры или импортеры", – указал он. Валютные депозиты, по словам Попова, – один из способов диверсификации портфеля для получения большей доходности. Депозиты в индийских рупиях изначально набрали популярность среди компаний, которые уже сотрудничают с Индией: эта валюта им знакома, уточнил топ-менеджер. Импортеры чаще приобретают рупии под будущие расчеты, используя выгодный курс в моменте и привлекательный уровень ставок, указал он. Интерес к рупии появляется у тех игроков, которые пока не сотрудничают с Индией, но заинтересованы в хеджировании валютных рисков, поскольку рупия является хорошим дополнением к юаню или другим валютам для диверсификации портфеля, заключил Попов. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

