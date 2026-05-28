ЕС потребовал от властей Сербии сократить выдачу россиянам ВНЖ - 28.05.2026, ПРАЙМ
ЕС потребовал от властей Сербии сократить выдачу россиянам ВНЖ
ЕС потребовал от властей Сербии значительно сократить выдачу российским гражданам ВНЖ и ПМЖ, сообщил РИА Новости председатель комитета по диаспоре и сербам в регионе Скупщины (парламента) Сербии Драган Станоевич из партии "Мы – голос из народа". | 28.05.2026, ПРАЙМ
БЕЛГРАД, 28 мая – ПРАЙМ. ЕС потребовал от властей Сербии значительно сократить выдачу российским гражданам ВНЖ и ПМЖ, сообщил РИА Новости председатель комитета по диаспоре и сербам в регионе Скупщины (парламента) Сербии Драган Станоевич из партии "Мы – голос из народа".
Станоевич ранее заявил "Известиям", что Брюссель сильно давит на Сербию, требует на половину уменьшить выдачу гражданства, разрешений на проживание и прочего для граждан Российской Федерации.
"У меня инсайдерская информация от источника во власти. Никакого официального заявления, директивы, документа с этим требованием, насколько мне известно, из ЕС не поступало. Но была устная критика в адрес официального Белграда и требование значительно сократить предоставление гражданам РФ ВНЖ, ПМЖ и сербского гражданства", - сказал сербский парламентарий.
При этом, по его словам, механизм не объясняется, а сербскому МВД "видимо, придется тщательнее искать причины для отказа по заявкам россиян".
По данным посольства РФ, число проживающих в Сербии граждан России в 2025-2026 годах составляет около 150 тысяч человек.
В феврале 2024 года вступили в силу изменения в законе об иностранцах в Сербии, которые дают праву иностранным гражданам на получение единого разрешения на работу и проживание в республике. Временный вид на жительство стало возможным получить на срок до трех лет вместо одного года, как было ранее. После этого срока можно подаваться на постоянный вид на жительство (ПМЖ). Последние опубликованные данные МВД Сербии указывают на подачу россиянами с 2022 по 2024 года 73,2 тысячи заявок на получение ВНЖ, из которых 90% было одобрено.
 
