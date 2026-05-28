Названы сферы, где компании быстрее всего находят сотрудников - 28.05.2026, ПРАЙМ
Названы сферы, где компании быстрее всего находят сотрудников - 28.05.2026, ПРАЙМ
04:30 28.05.2026 (обновлено: 04:47 28.05.2026)
 
Названы сферы, где компании быстрее всего находят сотрудников

"Работа.ру": компании быстрее всего находят сотрудников в финансовой и страховой сферах

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Компании быстрее всего находят новых сотрудников в финансовой и страховой сферах, следует из результатов динамики закрытия вакансий сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Наиболее быстро работодатели подбирают персонал в финансовом и страховом секторе - в среднем за семь дней", - говорится в исследовании.
Уточняется, что в сферах культуры, образования и государственного управления сотрудников в среднем находят за 8,6 дня. В IT и телекоме средний срок найма составляет 10,4 дня.
Самый длительный подбор персонала сохраняется в транспорте и логистике - 30,9 дня, а также в строительстве и недвижимости - 23,8 дня. При этом среднее время поиска сотрудника в 2026 году сократилось до 16 дней. Годом ранее персонал искали в среднем 19 дней.
Динамика закрытия вакансий сервисом "Работа.ру" была проанализирована за апрель 2026 года и за аналогичный период 2025 года.
 
