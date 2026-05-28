Заявление главы МИД Украины о России вызвало бурную реакцию на Западе

Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что у Киева и Евросоюза есть козыри и инструменты... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T17:18+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что у Киева и Евросоюза есть козыри и инструменты давления на Россию, которые пора применить."На Украине — нацисты, Бандера, УПА*. Теперь я понимаю, о чем говорит Путин. Хочу, чтобы Польша немедленно закрыла границы с Украиной. Это скоро случится, запомните мои слова", — написал @JanSobieraj."Лучше расскажите о плане окончания конфликта и достижения мира на Украине", — отметила @LanaDimitriadi."У руководства Украины нет никаких карт и никогда не будет", — подчеркнул @TLogic13."Правда? Тогда зачем вы просите о помощи? Разбирайтесь сами", — высказалась @soniamora."Либо вы невероятно глуп, либо ведете себя как глупец. Говорите о прекращении огня и влиянии Европы (у ЕС его нет)..." — резюмировал @TheDarkFacts.В марте президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима стал препятствием для разрешения конфликта на Украине. Трамп также отметил, что у Зеленского нет козырей, и предложил ему заключить соглашение. При этом глава Белого дома отметил, что Владимир Путин готов пойти на договоренность.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>* Запрещенная на территории России террористическая организация

украина, киев, польша, андрей сибига, дональд трамп, владимир путин, ес