Заявление главы МИД Украины о России вызвало бурную реакцию на Западе - 28.05.2026, ПРАЙМ
Заявление главы МИД Украины о России вызвало бурную реакцию на Западе
Заявление главы МИД Украины о России вызвало бурную реакцию на Западе

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что у Киева и Евросоюза есть козыри и инструменты давления на Россию, которые пора применить.
"На Украине — нацисты, Бандера, УПА*. Теперь я понимаю, о чем говорит Путин. Хочу, чтобы Польша немедленно закрыла границы с Украиной. Это скоро случится, запомните мои слова", — написал @JanSobieraj.
"Лучше расскажите о плане окончания конфликта и достижения мира на Украине", — отметила @LanaDimitriadi.
"У руководства Украины нет никаких карт и никогда не будет", — подчеркнул @TLogic13.
"Правда? Тогда зачем вы просите о помощи? Разбирайтесь сами", — высказалась @soniamora.
"Либо вы невероятно глуп, либо ведете себя как глупец. Говорите о прекращении огня и влиянии Европы ЕС его нет)..." — резюмировал @TheDarkFacts.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима стал препятствием для разрешения конфликта на Украине. Трамп также отметил, что у Зеленского нет козырей, и предложил ему заключить соглашение. При этом глава Белого дома отметил, что Владимир Путин готов пойти на договоренность.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
* Запрещенная на территории России террористическая организация
 
