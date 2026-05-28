СМИ: выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей

Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов в 2025 году, пишет | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T00:16+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов в 2025 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект актуализированной дорожной карты "Новое общесистемное программное обеспечение", который Минцифры РФ направило в другие ведомства, отраслевые ассоциации и участникам рынка. "Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов рублей в 2025-м", - говорится в документе. Отмечается, что к такому ПО относятся средства кибербезопасности, офисные пакеты, системы управления базами данных, операционные системы и другие категории. Помочь нарастить выручку, в частности, должно то, что в ближайшие годы наиболее быстрый рост спроса будет наблюдаться в сегментах облачных платформ, средств виртуализации (технологии, позволяющие заменять ПО аппаратные ресурсы) и инфраструктуры для ИИ. Подчеркивается, что существенную динамику также покажет рынок систем управления базами данных, прежде всего в контексте задач ИИ и аналитики.

