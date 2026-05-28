Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260528/smi-870269561.html
СМИ: выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей
СМИ: выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей - 28.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей
Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов в 2025 году, пишет | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T00:16+0300
2026-05-28T00:16+0300
технологии
экономика
россия
рф
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870269561.jpg?1779916594
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов в 2025 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект актуализированной дорожной карты "Новое общесистемное программное обеспечение", который Минцифры РФ направило в другие ведомства, отраслевые ассоциации и участникам рынка. "Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов рублей в 2025-м", - говорится в документе. Отмечается, что к такому ПО относятся средства кибербезопасности, офисные пакеты, системы управления базами данных, операционные системы и другие категории. Помочь нарастить выручку, в частности, должно то, что в ближайшие годы наиболее быстрый рост спроса будет наблюдаться в сегментах облачных платформ, средств виртуализации (технологии, позволяющие заменять ПО аппаратные ресурсы) и инфраструктуры для ИИ. Подчеркивается, что существенную динамику также покажет рынок систем управления базами данных, прежде всего в контексте задач ИИ и аналитики.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, минцифры
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, Минцифры
00:16 28.05.2026
 
СМИ: выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей

"Известия": выручка IT-компаний к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов в 2025 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект актуализированной дорожной карты "Новое общесистемное программное обеспечение", который Минцифры РФ направило в другие ведомства, отраслевые ассоциации и участникам рынка.
"Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 миллиардов рублей против 270 миллиардов рублей в 2025-м", - говорится в документе.
Отмечается, что к такому ПО относятся средства кибербезопасности, офисные пакеты, системы управления базами данных, операционные системы и другие категории.
Помочь нарастить выручку, в частности, должно то, что в ближайшие годы наиболее быстрый рост спроса будет наблюдаться в сегментах облачных платформ, средств виртуализации (технологии, позволяющие заменять ПО аппаратные ресурсы) и инфраструктуры для ИИ. Подчеркивается, что существенную динамику также покажет рынок систем управления базами данных, прежде всего в контексте задач ИИ и аналитики.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала