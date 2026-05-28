США и Иран договорились о продлении перемирия на 60 дней, пишут СМИ
Axios: США и Иран договорились о продлении перемирия на 60 дней
© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
© AP Photo / Ryan Murphy
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней, но президент США Дональд Трамп пока не дал своего согласия, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
"Американские и иранские переговорщики достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, чтобы продлить режим прекращения огня и начать переговоры по ядерной программе Ирана, однако президент Трамп пока не дал своего окончательного одобрения, сообщили Axios два американских официальных лица", - пишет издание.
Согласно информации издания, в случае окончательного утверждения проекта соглашения со стороны президента Дональда Трампа, судоходство через пролив будет осуществляться "без ограничений". По словам источников портала, это подразумевает отсутствие каких-либо пошлин за проход судов, а также накладывает на Тегеран обязательство устранить все мины из пролива в течение месяца.
Как указывает Axios, в ответ на это США приступят к снятию морской блокады против Ирана, одно это будет происходить темпами, "пропорциональными восстановлению коммерческого судоходства".