США и Иран договорились о продлении перемирия на 60 дней, пишут СМИ

Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней, но президент США Дональд Трамп...

2026-05-28T17:34+0300

ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней, но президент США Дональд Трамп пока не дал своего согласия, утверждает портал Axios со ссылкой на источники. "Американские и иранские переговорщики достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, чтобы продлить режим прекращения огня и начать переговоры по ядерной программе Ирана, однако президент Трамп пока не дал своего окончательного одобрения, сообщили Axios два американских официальных лица", - пишет издание.Согласно информации издания, в случае окончательного утверждения проекта соглашения со стороны президента Дональда Трампа, судоходство через пролив будет осуществляться "без ограничений". По словам источников портала, это подразумевает отсутствие каких-либо пошлин за проход судов, а также накладывает на Тегеран обязательство устранить все мины из пролива в течение месяца.Как указывает Axios, в ответ на это США приступят к снятию морской блокады против Ирана, одно это будет происходить темпами, "пропорциональными восстановлению коммерческого судоходства".

мировая экономика, иран, сша, дональд трамп